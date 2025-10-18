Detienen a Hombre por Presuntamente Privar de la Libertad y Golpear a su Pareja en Hermosillo

Por presuntamente privar de la libertad y golpear a su pareja, Abraham “N”, de 42 años, fue detenido en la colonia Las Minitas, de Hermosillo, de acuerdo a información de la Policía Municipal.

Noticia Relacionada: Captura Policía Municipal a Joven con Escopeta en Colonia El Coloso, en Hermosillo

El reporte que se realizó a las 12:40 del mediodía del viernes, 17 de octubre, detalla que la mujer estaba encerrada en su casa desde el pasado 15 de octubre, ubicada en el callejón B y la Carretera 26.

Al llegar los elementos a la vivienda, la víctima de 43 años, informó que el sujeto la golpeó en el rostro y diferentes partes del cuerpo, posteriormente, cuando él se durmió, aprovechó para quitarle el celular y solicitar la intervención policial.

Colectivo encuentra cuerpo sin vida en Rancho "El Tarén" en Hermosillo

Un hombre fue localizado sin vida en un rancho ubicado en el kilómetro 220 de la Carretera Hermosillo - Guaymas, tras una jornada de búsqueda del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora.

El reporte de las rastreadoras indicó que el cuerpo, con dos aparentes impactos de bala en la cabeza, fue localizado boca abajo, en la entrada del rancho, a donde autoridades acudieron a acordonar el lugar e iniciar con las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

El cuerpo fue descrito como un joven adulto, de tez morena, cabello rizado corto, con presencia de canas en las sienes, vestía pantalón de mezclilla negro, una camisa tipo táctica con impresiones militares de color negro, así como un cinturón de color verde y sin calzado.

Historias Recomendadas:

con información de Fernanda Romero.

ABM