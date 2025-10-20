Dos Jóvenes Fueron Detenidos con Armas y Drogas en Hermosillo; Eran Objetivos Prioritarios
Dos jóvenes catalogados como objetivos prioritarios, fueron detenidos y se les aseguraron armas y drogas en la colonia Coloso Bajo de Hermosillo, Sonora.
La Policía Preventiva detuvo a dos personas, entre ellas un menor de edad, tras asegurarles armas de fuego y dosis de droga en la colonia Coloso Bajo, en un operativo realizado el fin de semana.
Los detenidos fueron identificados como Alberto Alejandro “N”, de 19 años, alias “El Pollo”, y un adolescente de 17 años, catalogados como objetivos prioritarios por las autoridades municipales.
De acuerdo con el informe oficial, los jóvenes circulaban por el cruce de los bulevares Jorge Valencia Juillerat y Luis Encinas, cuando al notar la presencia policial intentaron huir hacia el cerro de la colonia Coloso. Sin embargo, los agentes lograron darles alcance.
Les aseguraron dos armas y 15 dosis de narcótico
Durante la revisión se les encontraron dos pistolas tipo escuadra con cargadores, 17 cartuchos útiles y 15 dosis de narcótico con características del cristal.
Todo el armamento y la droga fueron asegurados, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la autoridad investigadora para continuar con las indagatorias correspondientes
Reportero: Roberto Bahena N+
