Rescatan a Tres Perros en Malas Condiciones en Hermosillo; Uno Estaba Amarrado con una Cadena

Luego de que a través de la asociación Rescate Animal se recibió el reporte sobre un perro estrangulado con una cadena, al norte de Hermosillo, se descubrió que eran tres los que se encontraban en malas condiciones.

En las labores estuvieron en coordinación con el Departamento de Bomberos y el Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, así lo confirmó David Rodríguez Franco, fundador de la organización.

Fueron 3, dos en malas condiciones, uno de ellos era el que estaba estrangulandose. Ahorita van a ser valorados por médicos veterinarios, se van a certificar, existe un número de folio. Obviamente el jurídico del Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal va a citar a las personas y obviamente ya con el certificado viene lo que es la vía legal

Llaman a mantener condiciones óptimas para el cuidado de las mascotas

El activista dijo que es importante mantener condiciones en las rejas de las casas para evitar que los perros saquen sus cabezas para ladrar o intentar morder a personas que caminen cerca.

El reporte se registró al mediodía del domingo, en una vivienda ubicada en la esquina de la calle Las Américas y Camino del Seri, de la colonia Jacinto López.

Con información de Fernanda Romero.

