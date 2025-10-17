Localizan a Cuatro Jóvenes Músicos Desaparecidos en Sonora; Estaban Detenidos

Cuatro jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos fueron localizados con vida y en buen estado de salud, y la Fiscalía de Sonora confirmó que no fueron víctimas de ningún delito.

Los músicos habían pasado el día conviviendo en una playa de Huatabampo y posteriormente fueron detenidos por una falta administrativa, mientras transitaban por Navojoa.

Los jóvenes fueron identificados como Mario “N”, de 20 años; Fernando “N”, de 27; Pablo Eduardo “N”, de 21, y Dan Misael “N”, de 23 años de edad.

De acuerdo con la información oficial, viajaban a bordo de una camioneta blanca, modelo 2005, cuando perdieron comunicación con sus familiares, lo que derivó en la denuncia por desaparición presentada ante el Ministerio Público.

Fueron detenidos al pasarse varios semáforos en rojo en calles de Navojoa

Tras las primeras indagatorias, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal realizaron un rastreo en la zona sur del estado, logrando establecer que los jóvenes habían sido detenidos por elementos de la Policía Municipal de Navojoa.

Según la versión de los propios afectados, al regresar de Huatabampo se pasaron varios semáforos en rojo, motivo por el cual fueron remitidos a los separos de la comandancia local por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Los cuatro jóvenes fueron trasladados posteriormente a las instalaciones de la AMIC, donde se les practicaron exámenes médicos y rindieron su declaración ante la presencia de sus familiares.

