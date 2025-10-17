Accidente Carretera Guaymas-Hermosillo: Fiscalía Investiga si Chofer se Quedó Dormido

La pérdida del control del volante debido a que presuntamente el operador se quedó dormido, es la primera línea de investigación del accidente registrado la madrugada del viernes, 17 de octubre, en la carretera Guaymas-Hermosillo, donde siete personas fallecieron y 24 resultaron lesionadas.

Noticia Relacionada: Accidente de Autobús en Carretera Hermosillo- Guaymas Deja 7 Muertos y 24 Lesionados

La directora general de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Martha López Holguín, señaló que se pudo establecer que en la unidad, que circulaba de Culiacán a Nogales, viajaban 31 pasajeros, además de dos conductores, quienes huyeron del lugar y se trabaja en su localización.

Al momento la Dirección de Servicios Periciales se encuentra haciendo el procesamiento del lugar, nos reportan que no se ha establecido huellas de frenado o derrape, por lo cual la primera hipótesis de la fiscalía es que el conductor se quedó dormido, pierde el control y sale de la carretera

Trasladan a heridos a siete hospitales de Hermosillo

Jorge Arturo Vega Soto, coordinador del Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud del Estado, puntualizó que los lesionados fueron trasladados a siete hospitales de Hermosillo.

Lyzeth Salcedo Salinas, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, aseguró que se trabaja para brindar todas las medidas de ayuda inmediata a las que tienen derecho, tanto las víctimas directas como las indirectas, con atención sicológica y asesoría jurídica.

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Armado Castañeda Sánchez, refirió que las condiciones de la carretera son buenas por lo que se determinó que no están asociadas con el accidente.

Historias Recomendadas:

con información de Ángel Lozano.

ABM