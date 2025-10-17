Captura Policía Municipal a Joven con Escopeta en Colonia El Coloso, en Hermosillo

En posesión de una escopeta “hechiza” calibre 12 milímetros fue capturado un joven en la colonia El Coloso, como resultado de operativos de Seguridad Pública Municipal en diferentes sectores de la ciudad, que en total se logró la detención de seis personas más con armas blancas y narcótico.

A la 1:50 de la madrugada del viernes, 17 de octubre, ocurrió la detención de Francisco N, de 21 años, en posesión de un arma artesanal tipo escopeta, con la que hizo detonaciones en las calles Jorge Valencia y B.

Cinco hombres más resultaron detenidos tras el operativo en colonias de Hermosillo

Mientras que Jesús Alejandro N, de 27 años, fue sorprendido por agentes de Seguridad Pública al momento de intentar ocultar tres envoltorios con mariguana y uno más con crystal, cuando caminaba por las calles Othón Almada y Guadalupe Victoria, en la colonia Balderrama.

Otras cinco personas del sexo masculino fueron detenidas para ser investigadas por la portación de armas blancas tipo cuchillo, entre ellos José Guadalupe N, de 30 años, en los alrededores de la Comandancia Norte de Seguridad Pública Municipal, en la colonia Las Flores.

En la zona rural oriente de Hermosillo, en la comunidad ejido La Victoria, durante recorridos de vigilancia, los agentes municipales sorprendieron a un joven de 23 años, identificado como Jorge Iván, portando un cuchillo de cocina de 25 centímetros de longitud.

con información de José Ponce.

ABM