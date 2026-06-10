Detienen a ‘El Dylan’, de La Unión Tepito, Ligado con Ataque a Diana Sánchez Barrios

Este miércoles, 10 de junio de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó la detención de Dylan Sebastián ‘N’, integrante de la Unión Tepito, en la facción liderada por 'El Irving' y 'El Huguito', relacionado con el ataque a la diputada local, Diana Sánchez Barrios, ocurrido en octubre de 2024, donde dos de sus colaboradores perdieron la vida.

Mediante un comunicado, se informó que la detención de ‘El Dylan’ se realizó en la alcaldía Gustavo A. Madero, en seguimiento de tres carpetas de investigación.

Una de ellas relacionada con un evento de feminicidio por disparos de arma de fuego, ocurrido el 14 de febrero del presente año en calles de la alcaldía Tláhuac.

La segunda, por un evento relacionado por intento de transfeminicidio en calles de la alcaldía Cuauhtémoc en el año 2024.

El tercer caso, por un doble homicidio y lesiones, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Además, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento de que está posiblemente relacionado con un grupo generador de violencia que opera en la Ciudad de México, dedicado a la venta y distribución de narcóticos, extorsiones y homicidio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cae Dylan Sebastián ‘N’, Vinculado con Agresión contra Diputada en CDMX

¿Cómo fue la detención?

Los elementos realizaron trabajos de investigación con los que se obtuvo la zona de movilidad de Dylan Sebastián ‘N’, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se reforzó la seguridad y se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas.

Fue así que, durante un recorrido de seguridad en calles de la colonia Magdalena de las Salinas de dicha alcaldía, ubicaron al sujeto a bordo de una camioneta color azul, al momento que manipulaba lo que parecía ser una pistola.

De inmediato, los oficiales se aproximaron a él, y en apego con el protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron:

Un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles, dinero en efectivo, una bolsa color negro, 95 bolsitas de plástico con una hierba verde similar a la marihuana, 55 con una sustancia parecida a la cocaína, 33 gramos de posible crystal y la camioneta en la que viajaba.

Por lo anterior, Dylan Sebastián ‘N’ de 36 años de edad, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Con información de N+.

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