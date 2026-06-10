Detienen a ‘El Dylan’, de La Unión Tepito, Ligado con Ataque a Diana Sánchez Barrios

Dylan Sebastián ‘N’ es presunto integrante de la Unión Tepito, grupo dedicado a la venta y distribución de narcóticos, extorsiones y homicidio

Dylan Sebastián ‘N’, vinculado con agresión contra diputada en CDMXDylan Sebastián ‘N’ fue detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: SSC
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Detienen a ‘El Dylan’, de La Unión Tepito, Ligado con Ataque a Diana Sánchez Barrios