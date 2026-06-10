¿Seguirá Revisión de Autobuses Mañana en la México-Cuernavaca? Segob Explica Operativo

En caso de que uses la México-Cuernavaca toma precauciones, en N+ te compartimos qué dijeron las autoridades sobre la revisión de autobuses para mañana, 10 de junio de 2026.

Durante una entrevista realizada por N+ Foro en la caseta de Tlalpan, el subsecretario Arturo Medina explicó que el objetivo principal del operativo que se ha llevado a cabo es garantizar condiciones de seguridad tanto para los manifestantes como para los habitantes y visitantes de la capital.

Las inspecciones a autobuses que ingresan a la Ciudad de México por la autopista México-Cuernavaca continuarán bajo el mismo esquema de coordinación entre autoridades federales, capitalinas y organismos de derechos humanos, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Normalistas de Ayotzinapa Toman la Caseta de Tlalpan en la México-Cuernavaca

Al ser cuestionado sobre si el operativo se reforzará en los próximos días, el funcionario indicó que las acciones permanecerán sin cambios significativos.

Explicó que se trata de un trabajo coordinado entre el Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México, autoridades de seguridad y organismos defensores de derechos humanos, con el propósito de supervisar el ingreso de los contingentes y mantener un ambiente de respeto durante las movilizaciones.

"Va a seguir siendo el mismo", señaló al referirse al dispositivo implementado en la zona.

Esperan alrededor de 16 autobuses

De acuerdo con Medina, las autoridades tenían previsto el arribo de aproximadamente 16 autobuses durante la jornada, una cifra similar a la registrada en días recientes.

Detalló que el primer día del operativo ingresaron 17 unidades, mientras que en la jornada anterior se contabilizaron 16, por lo que se esperaba una afluencia similar.

El funcionario destacó que el diálogo con los grupos de manifestantes ha permitido que las movilizaciones se desarrollen sin incidentes mayores.

FBPT