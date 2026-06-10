¿Seguirá Revisión de Autobuses Mañana en la México-Cuernavaca? Segob Explica Operativo

Segob explica cómo será el operativo en la carretera México-Cuernavaca; te contamos qué pasará con la revisión de autobuses

Protesta Ayotzinapa.Elementos de seguridad realizaron inspecciones a 16 autobuses en la caseta de Tlalpan. Foto: Cuartoscuro

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