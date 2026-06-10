Así Llegas al Estadio Ciudad de México en Metro y Tren Ligero para la Inauguración del Mundial

¿Vas al partido inaugural del Mundial 2026? Te indicamos cómo puedes llagar en Metro y Tren Ligero

Estadio AztecaEstadio Ciudad de México a un día de la inauguración del Mundial. Foto: AFP

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