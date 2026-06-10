Así Llegas al Estadio Ciudad de México en Metro y Tren Ligero para la Inauguración del Mundial

Si vas a ir a la inauguración del Mundial 2026 y te preguntas cómo llegar al Estadio Ciudad de México, considera que para facilitar el acceso al partido inaugural puedes usar transporte público, en N+ te decimos la manera en la que llegas en Metro y Tren Ligero.

Ubicado sobre Calzada de Tlalpan, el recinto, conocido durante décadas como Estadio Azteca y recientemente renovado, será uno de los principales escenarios de la Copa del Mundo. Debido a la alta afluencia esperada, las autoridades recomiendan utilizar el transporte público para llegar de forma más eficiente.

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La ruta más directa al estadio

La alternativa más sencilla para los aficionados que viajan desde distintos puntos de la Ciudad de México es combinar el Metro con el Tren Ligero.

El recorrido comienza en la estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro, identificada por el color azul. Una vez en este punto, los usuarios pueden realizar un transbordo directo hacia el Tren Ligero, sistema que conecta con la estación Estadio Azteca, ubicada a unos pasos de los accesos principales del inmueble.

Esta estación es considerada el punto de llegada más cercano al recinto deportivo y permite a los asistentes acceder caminando a las explanadas y zonas de ingreso.

Antes de emprender el recorrido, los usuarios deben contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), el medio de pago utilizado en gran parte de la red de transporte público de la Ciudad de México.

El plástico tiene un costo de 15 pesos, cantidad a la que se suma el saldo que cada persona decida recargar. La tarjeta puede adquirirse en taquillas del Metro y en máquinas expendedoras instaladas en estaciones de sistemas como Metrobús, Cablebús y Tren Ligero.

Además, quienes cuenten con un teléfono con tecnología NFC pueden realizar recargas desde aplicaciones móviles autorizadas, sin necesidad de acudir a una taquilla.

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