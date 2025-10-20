Hombre de 69 Años Fue Asesinado a Balazos Mientras Conducía en Ciudad Obregón, Sonora

La violencia volvió a sacudir las calles de Ciudad Obregón la mañana del lunes, cuando un hombre fue asesinado a balazos mientras conducía una camioneta en la colonia Campestre.

El hecho ocurrió poco después de las 8:00 horas, sobre la calle Ignacio Pesqueira, entre Coahuila y José María Pino Suárez, donde la víctima, identificada como David, de 69 años, fue alcanzada por los disparos y quedó sin vida dentro del vehículo que tripulaba, una camioneta blanca.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio tras el reporte de vecinos, sin embargo, al revisarlo confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales.

Acumulan 21 homicidios dolosos durante el mes de octubre en Cajeme

La escena fue resguardada por elementos de los tres niveles de gobierno, mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, realizaba el levantamiento de indicios y de la unidad, como parte de las diligencias iniciales.

Con este crimen, Cajeme acumula 21 homicidios dolosos en lo que va del mes de octubre, de acuerdo con los registros de las autoridades de seguridad pública.

