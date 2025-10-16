Rescatan a Diez Niños y a Tres Adultos Originarios de Chiapas Cautivos en Sonora
En un cateo realizado en la colonia Adolfo López Mateo en Hermosillo, rescataron a diez menores y a tres adultos originarios de Chiapas.
En un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República, fueron rescatadas un total de 13 personas, diez menores de edad y tres adultos, que presuntamente eran víctimas de trata de personas en Hermosillo.
El cateo se llevó a cabo en un domicilio de la colonia Adolfo López Mateos, tras una orden judicial, como parte de una investigación por delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Trata de Personas.
Un hombre y una mujer fueron detenidos como presuntos responsables de mantener cautivas a las personas
Durante la intervención, realizada en coordinación con la Policía Federal Ministerial, personal de Servicios Periciales, y elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, fueron detenidos Erasmo “O” y Cecilia “V”, quienes presuntamente mantenían cautivos a los afectados, originarios del estado de Chiapas.
En el lugar se aseguraron 18 actas de nacimiento, tres teléfonos celulares, cartulinas y tarjetas con leyendas alusivas a la mendicidad, además de dinero en efectivo, juguetes y otros objetos vinculados con el delito.
Las víctimas fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja y trasladadas a un albergue bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras el Ministerio Público Federal continúa con las investigaciones correspondientes.
con información de Gustavo Moreno.
