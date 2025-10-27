Muere Motociclista al Chocar contra un Caballo en Bulevar Quiroga, en Hermosillo

Un motociclista falleció la noche del domingo, 26 de octubre, al chocar a exceso de velocidad contra un caballo que lo hizo perder el control cuando transitaba por el bulevar Quiroga entre Carretera 26 y Camino del Seri, en la colonia Las Placitas, al surponiente de Hermosillo.

El accidente fue registrado por la Policía de Tránsito Municipal, a las 19:21 horas, reportando los agentes que al llegar al lugar encontraron recostado sobre la cinta asfáltica a un hombre de 44 años, identificado como Cristian Iván “N”.

Paramédicos de Cruz Roja que acudieron al auxilio del motociclista accidentado informaron que al llegar al sitio la víctima ya no contaba con signos vitales.

Caballos invadieron el bulevar Quiroga cuando el motociclista pasaba por el lugar

A unos metros del cuerpo sin vida quedó una motocicleta dañada y un casco con diseño de alas, además de huellas de derrape sobre el pavimento.

Testigos del percance revelaron a la Policía de Tránsito que el fatídico accidente ocurrió cuando varios caballos invadieron el bulevar Quiroga en un tramo oscuro que complicó al motociclista ver a los semovientes cruzando la avenida, aunque no se encontró algún animal lesionado en el sitio.

Personal de Servicios Periciales y Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo sin vida.

con información de José Ponce.

ABM