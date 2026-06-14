Pronóstico del Clima Hoy 14 de Junio: ¿En Qué Estados Habrá Lluvias Fuertes?

Para este domingo 14 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes al menos en 13 estados, incluida la aproximación de una onda tropical, así como ondas calurosas en las entidades del norte.

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por la zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico del golfo de México que ingresará sobre Tamaulipas y se desplazará sobre el noreste del territorio nacional, disipándose durante la tarde.

Además, un canal de baja presión sobre la sierra madre occidental, aunado a inestabilidad atmosferica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En tanto, la onda tropical número 7 se aproximará a la península de Yucatán y causará chubascos y caídas pluviales de gran magnitud.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nuevo León (sur), Tamaulipas (este y suroeste), San Luis Potosí (centro y este) y Veracruz (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Sinaloa (este y noreste), Nayarit (noreste), Jalisco (norte y noreste), Chihuahua (norte, oeste y suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato (noroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (sureste), Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México (norte y este), Ciudad de México, Morelos (norte), Puebla (norte y este) y Chiapas (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Baja California Sur.

¿Dónde habrá calor?

Baja California (noreste)

Sonora (centro y este)

Chihuahua (oeste)

Durango (centro)

Sinaloa (sur)

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (centro y este).

De 40 a 45 °C : Chihuahua (oeste y noreste) y Sinaloa (norte).

De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos (sur), Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste) y Quintana Roo.

Valle de México

Para el Valle de México, se espera ambiente fresco, así como frío en zonas de montaña, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas de la región por la mañana.

Hacia la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México (norte, centro y este); condiciones que se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C, con bancos de niebla en zonas de la ciudad y una máxima de 19 a 21 °C.

ASJ