Pronóstico del Clima Hoy 14 de Junio: ¿En Qué Estados Habrá Lluvias Fuertes?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias muy fuertes al menos en 13 estados para este domingo

Lluvias MéxicoFoto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Prepárate para un domingo de clima extremo: lluvias intensas en el noreste y calor en el noroeste de México. Infórmate sobre el pronóstico detallado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+