Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 14 de Junio 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 14 de junio de 2026 en distintos puntos de México.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.
A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy
14:36 horas. En Estado de México se registra cierre parcial de circulación poraccidente, cerca del km 006+550, de la carretera Toluca - Palmillas con dirección Atlacomulco. Atienda indicación vial.
14:29 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 26, dirección Córdoba. El accidente ha sido atendido.
14:28 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 283, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión).
14:13 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Ing. Francisco Velasco Durán, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.
13:31 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Ing. Francisco Velasco Durán, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque de automóvil en las inmediaciones de la plaza de cobro).
12:26 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 85. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado).
12:24 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN- Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Suchixtlahuaca. Continúa reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes.
11:45 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido.
09:30 horas. En Morelos se registra cierre parcial a la circulación por #AccidenteVial cerca del Km 060+100 de la carretera México-Cuernavaca con dirección Cuernavaca. Atienda indicación vial.
09:01 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 161, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado).
08:51 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 57, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.
08:05 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 85. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado).
07:29 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Pera - Cuautla, km 8, dirección Cuautla. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.
06:55 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 60, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de automóvil).
06:38 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Tijuana - Ensenada, km 56, dirección Ensenada. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (choque contra muro central).
06:23 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Carretera Culiacán - Los Mochis, Pte. Culiacán. Continúa reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes.
02:11 horas. Se registra cierre total a la circulación en la autopista Tijuana–Ensenada, km 56, dirección Ensenada, por un choque contra el muro central. El tránsito es desviado hacia la carretera libre a la altura del km 53, en el retorno Cantamar.
02:05 horas. Se restablece la circulación en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 120, dirección Cuernavaca; sin embargo, continúan las labores de atención por el incendio de una vagoneta, sin afectación a los carriles.
01:45 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 120, dirección Cuernavaca, por atención de un incendio de vagoneta.
01:40 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Querétaro, km 82, dirección CDMX, tras la atención de un accidente.
01:36 horas. Se registra circulación intermitente en la autopista Tijuana–Ensenada, km 56, dirección Ensenada, por un choque contra el muro central. Por seguridad, únicamente se permite el paso a vehículos ligeros.
00:33 horas. Se restablece la circulación en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 317, dirección Cuernavaca, tras la atención de un accidente.
ASJ