Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 14 de Junio 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje

CarreterasLas autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

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Domingo complicado en las vías de México: bloqueos y accidentes afectan el tránsito. Infórmate en @GN_Carreteras y @CAPUFE para planificar tu ruta.

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