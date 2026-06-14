¿En Qué Alcaldías de la Ciudad de México Lloverá Este Domingo 14 de Junio de 2026?

Oficialmente hemos entrado en la temporada de lluvias en el centro del país, por lo que las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones para evitar incidentes.

Ante el pronóstico de precipitaciones se recomienda limpiar desagües y coladeras para prevenir inundaciones o encharcamientos en el hogar, así como evitar tirar basura en las calles.

Para los automovilistas, es indispensable reducir la velocidad, encender las luces de los vehículos y mantener una distancia segura a fin de prevenir accidentes viales causados por el pavimento mojado.

¿Dónde lloverá y con qué intensidad?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, el potencial de lluvias abarcará las 16 alcaldías de la Ciudad de México para este domingo 14 de junio de 2026. Sin embargo, la intensidad de los fenómenos variará según la zona:

Lluvias con actividad eléctrica : Se espera la presencia de chubascos y tormentas acompañadas de descargas eléctricas en la gran mayoría de las demarcaciones: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

Lluvias o chubascos dispersos: Se prevén precipitaciones de menor intensidad y más aisladas en Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.