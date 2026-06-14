¿En Qué Alcaldías de la Ciudad de México Lloverá Este Domingo 14 de Junio de 2026?

Las precipitaciones ya se han instalado en el centro del país y mañana domingo 14 de junio las lluvias no darán tregua en la CDMX. Aquí te decimos dónde lloverá.

Habrá lluvias intensas en la mayoría de las alcaldías de la CDMXCuartoscuro
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