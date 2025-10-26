Hombre Detenido por Amenazar a Cristianos con Réplica de Arma en una Iglesia de Hermosillo

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de amenazar con lo que parecía ser un arma de fuego a feligreses que participaban en un evento religioso, en la colonia Santa Isabel, al norte de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:15 horas del sábado, cuando se alertó sobre un individuo agresivo y armado en las calles Leandro P. Gaxiola e Ignacio Salazar.

El presunto responsable fue identificado como Omar Eduardo “N”, de 44 años de edad, a quien se le aseguró una réplica de pistola calibre 4.5 milímetros con capacidad para disparar balines.

El sujeto los amenazó por el volumen de la música dentro de la Iglesia

Testigos señalaron que el sujeto se mostró molesto por el volumen de la música que provenía del templo cristiano donde se realizaba un servicio eclesiástico, por lo que comenzó a amenazar a los presentes para que detuvieran la actividad.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para las investigaciones de ley.



Reportero: Roberto Bahena N+

