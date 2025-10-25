Joven Lesionada por Proyectil de Arma Cuando Esperaba el Transporte de una Empresa en Hermosillo

Una joven de 22 años resultó lesionada por un proyectil de arma de fuego la mañana del sábado, mientras esperaba el transporte de la empresa donde labora, en la colonia Nuevo Hermosillo al sur de la ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:40 horas, en el cruce de las calles Capomo y Puma, cuando la víctima, identificada como Karina “N”, escuchó varias detonaciones sin identificar su origen y posteriormente sintió un impacto en el muslo izquierdo.

La joven fue auxiliada por personas del lugar y trasladada al Hospital del IMSS Juárez, donde médicos determinaron que presentaba una herida de aproximadamente dos centímetros de profundidad en el tercio medio del muslo izquierdo. La lesión no pone en riesgo su vida, aunque requerirá más de 15 días para sanar.

Elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal acudieron al sitio para recabar información y abrir una carpeta de investigación por lesiones y lo que resulte.

Adulto de la tercera edad lesionado al ser impactado por camión en Hermosillo

En hechos aislados un hombre de la tercera edad resultó con lesiones de consideración, luego de ser impactado por un camión de transporte de personal la noche del viernes en Hermosillo.

El camión impactó el triciclo lesionando al hombre por lo que tuvo que se atendido en primera instancia por elementos de Bomberos de Hermosillo y posteriormente paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron con lesiones de consideración a recibir atención de urgencia.

Al lugar acudieron oficiales del Departamento de Tránsito quienes hicieron mediciones de la huya de frenado y elaboraron el informe que fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR