Hombre de la Tercera Edad Resulta Lesionado tras ser Impactado por un Camión en Hermosillo

Un hombre de la tercera edad, de alrededor de 80 años, resultó con lesiones de consideración, luego de ser impactado por un camión de transporte de personal la noche del viernes en la colonia Solidaridad, al norponiente de Hermosillo.

Alrededor de las 22:00 horas la pesada unidad circulaba de poniente a oriente por el bulevar Juan Bautista de Escalante, cuando el afectado intentaba cruzar la vialidad a la altura de la calle Sierra de las Huertas.

Camión impactó el triciclo y lesionó de consideración al hombre de la tercera edad

Esto provocó que el camión impactara el triciclo lesionando al hombre por lo que tuvo que se atendido en primera instancia por elementos de Bomberos de Hermosillo y posteriormente paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron con lesiones de consideración, pero consiente a un hospital a recibir atención de urgencia.

Al lugar acudieron oficiales del Departamento de Tránsito quienes hicieron las mediciones de la huya de frenado y elaboraron el informe que fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR