Incendio Consume Parte del Colegio Cenca en Metepec; No Hay Lesionados

Presuntamente, un fuego artificial utilizado durante las festividades de San Isidro cayó sobre la techumbre del plantel y provocó el siniestro

Incendio en escuela de Metepec Foto: @MetepecGobiernoIncendio en escuela de Metepec Foto: @MetepecGobierno

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Un fuego artificial provoca incendio en Colegio Cenca, Metepec. Afortunadamente, no hay heridos. Descubre cómo se controló la situación y los daños materiales registrados.

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