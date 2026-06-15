Incendio Consume Parte del Colegio Cenca en Metepec; No Hay Lesionados

Durante la tarde de hoy domingo 14 de junio se registró un incendio al interior del Colegio Cenca, ubicado en la colonia San Francisco Coaxusco, en el municipio de Metepec, Estado de México, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil municipal acudieron al plantel educativo tras recibir reportes sobre una columna de humo y llamas que se extendían por parte de la estructura del inmueble.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades municipales, el fuego fue controlado oportunamente por los equipos de emergencia, evitando que se propagara a otras áreas del colegio o a inmuebles cercanos.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales, ya que el incidente ocurrió cuando no había actividades escolares. Sin embargo, sí se registraron daños materiales de consideración en parte de la techumbre y otras áreas de la institución educativa.

“Esta tarde se registró un incendio en el Colegio Cenca, que fue controlado oportunamente por nuestros elementos de bomberos. No se reportan personas lesionadas; únicamente daños materiales”, informaron autoridades locales.

Bomberos controlan incendio en Colegio Cenca en Metepec. Foto: Bomberos de Metepec

¿Qué provocó el siniestro?

De manera preliminar, se presume que el siniestro fue provocado por un fuego artificial utilizado durante las festividades de San Isidro, una de las celebraciones tradicionales más importantes de Metepec. Según los primeros reportes, uno de los artefactos pirotécnicos habría caído sobre la techumbre del colegio, iniciando el incendio que consumió gran parte de la estructura.

Las autoridades señalaron que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar con precisión el origen del fuego y evaluar los daños ocasionados al inmueble. Mientras tanto, personal de Protección Civil mantiene labores de inspección y seguridad en la zona.