Sujeto de 40 Años fue Agredido en Múltiples Ocasiones con Arma Blanca en Hermosillo
Un sujeto de 40 años resultó con lesiones de gravedad luego de ser agredido en múltiples ocasiones con un arma blanca en la colonia Villa Verde de Hermosillo, Sonora.
Con lesiones de gravedad luego de ser agredido con arma blanca la madrugada del sábado, resultó un hombre de 40 años de edad, en un domicilio de la colonia Villa Verde.
De acuerdo con el reporte médico, la víctima, identificada como Mario Alberto “N”, quien presentaba tres lesiones: una en el tórax del lado izquierdo de aproximadamente tres centímetros, otra en el abdomen derecho y una más en el antebrazo izquierdo.
El hombre fue trasladado por socorristas de la Cruz Roja al Hospital General de Especialidades del Estado, donde ingresó a las 04:22 de la mañana. El personal médico informó que las heridas ponen en riesgo su vida, por lo que fue ingresado a quirófano debido a la gravedad de las lesiones.
Según la información preliminar, los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Villa Verde, hasta donde llegó un individuo que lo atacó con un arma blanca para después darse a la fuga sin que fuera detenido.
El afectado cuenta con antecedentes de violencia familiar
Autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes por el delito de lesiones de más de 15 días en sanar y que ponen en riesgo la vida y lo que resulte.
Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que el afectado cuenta con antecedentes en 2016, 2017, 2021 y 2023 por los delitos de violencia familiar y allanamiento de morada.
Reportero: Roberto Bahena N+
