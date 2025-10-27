Detectan Caso de Tuberculosis en la Licenciatura de Derecho de la Universidad de Sonora

Este lunes, 27 de octubre, la Universidad de Sonora implementó una serie de medidas preventivas en la Licenciatura de Derecho, ante la detección de un caso de tuberculosis en una alumna registrada la semana pasada.

Sergio Trujillo López, jefe del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud de la Unison apuntó que, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, se estableció una mesa de trabajo para garantizar la seguridad de la población estudiantil, académica y administrativa.

La primera es difundir la información correcta, que es precisamente lo que se va a realizar el día de hoy en el Departamento de Derecho, que es donde está el primer caso; lo segundo es cuidar que la persona involucrada cumpla con la Universidad y pueda tener su derecho a concluir formalmente y, lo tercero, es que se va a trabajar con los grupos afectados directos.

Por tratarse de un caso aislado de tuberculosis y al haber realizado acciones de limpieza y ventilación de espacios, Trujillo López dijo que no fue necesaria la suspensión de clases, ni de tomar otro tipo de medidas más severas con los estudiantes.

Alumnos reforzaron medidas de prevención dentro del campus

Aunque no es obligatorio el uso se cubrebocas, algunos alumnos optaron por esta medida preventiva y solicitaron el reforzamiento de medidas preventivas, además de que se brinde más información.

Se debe al caso de tuberculosis y es nada más por protección, es más por seguridad más que nada, he visto poca respuesta del cubrebocas, pero si hay unos que han acatado el protocolo de ponérselo por seguridad, por el momento creo que, si es necesario para cuidarnos todos.

con información de Ángel Lozano.

