Abren Convocatoria de Becas a Estudiantes de Sonora para Estudiar Posgrados Fuera del País

La convocatoria de becas “Sonora Internacional”, dirigida a estudiantes sonorenses en el extranjero, interesados en continuar sus estudios de posgrado fuera del país, fue lanzada esta semana a través del portal becasycredito.sonora.gob.mx.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación y Cultura, SEC, este programa de apoyo va dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, de nivel licenciatura y posgrado.

Apuntó que la beca es de 200 mil pesos, emitida en uno o varios pagos, para que los beneficiarios puedan solventar gastos como costo de inscripción y de asignaturas, además de alimentación, transporte, materiales de estudio y seguro médico.

¿Dónde pueden solicitar información adicional para la beca a estudiantes?

Detalló que la convocatoria estará disponible del 22 de octubre al 5 de noviembre, y quienes requieran asistencia personalizada podrán presentarse en las oficinas del Instituto de Becas y Crédito Educativo en Hermosillo, ubicadas en la calle Dr. Domingo Olivares número 128, esquina con Paseo de la Paz, en la colonia Valle Grande.

En Ciudad Obregón la atención está disponible en calle Sinaloa número 666, entre 6 de abril y Nicolás Bravo, en la colonia Centro; y en Nogales en calle Campillo número 140, en la colonia Fundo Legal, en las oficinas de la Agencia Fiscal.

Reportero: Ángel Lozano N+

