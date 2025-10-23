Muere Niña de 5 Años por Picadura de Alacrán; IMSS Sonora Emite Comunicado

Una niña de cinco años perdió la vida luego de ser picada por un alacrán en un plantel educativo de Hermosillo, confirmó la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Bienestar, en Sonora.

Noticia Relacionada: Denuncian a Presunto Exhibicionista Frente a Jardín de Niños y Primaria en Guadalupe, Nuevo León

De acuerdo con el comunicado oficial, el Hospital de Ginecopediatría de Hermosillo recibió a la menor a las 12:23 de la tarde del lunes pasado, 20 de octubre, trasladada por la directora del plantel educativo tras haber sufrido la picadura.

A las 12:25 de la tarde, la niña fue ingresada al área de choque, donde fue canalizada e intubada de inmediato. Minutos después, a la 1:08 de la tarde se le aplicaron dos viales de suero anti alacrán.

El hospital no contaba con suero antialacrán disponible a la llegada de la menor

Pese a los esfuerzos del personal médico, la menor presentó paro cardiorrespiratorio en dos ocasiones, sin que fuera posible revertirlo, declarándose su fallecimiento a la a 1:45 de la tarde.

El IMSS-Bienestar aclaró que al momento del ingreso la unidad no contaba con suero disponible, aunque fue conseguido poco después. Según el informe, el surtimiento de sueros antialacrán se había programado desde el 17 de octubre, con entregas el fin de semana y el martes 21.

La institución lamentó profundamente el fallecimiento de la menor y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos.

Historias Recomendadas:

con información de N+

ABM