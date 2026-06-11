¿A Qué Hora Activan Boletos Digitales para Estadio Sede CDMX? Adelantan Proceso

Si vas a ir al partido inaugural de México vs Sudáfrica, en N+ te decimos a qué hora activan los boletos digitales para entrar al Estadio sede CDMX, considera que adelantaron el proceso.

De acuerdo con la información oficial, los accesos digitales se activarán a partir de las 8:00 de la mañana dentro de la aplicación oficial de FIFA, coincidirá con la apertura de las puertas del inmueble.

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"Los boletos digitales para acceder hoy al Estadio Ciudad de México, se activarán en la App de FIFA a partir de las 8:00 a.m., en cuanto se abran las puertas del recinto. Tomen sus precauciones", compartió la FIFA.

Por ello, si acudirás revisa previamente la aplicación y considera salir con tiempo adicional para ingresar al estadio, porque el flujo de personas en los accesos será considerable.

La inauguración de la Copa Mundial 2026 marcará un nuevo capítulo para el Estadio Ciudad de México, que se convertirá en el primer recinto del mundo en albergar tres ceremonias inaugurales de un Mundial de Futbol.

México y Sudáfrica Vuelven a Encontrarse en un Inicio Mundialista

La FIFA dijo que el espectáculo previo al encuentro de México vs Sudáfrica combinará elementos musicales, artísticos y culturales representativos del país anfitrión. La ceremonia comenzará 90 minutos antes del silbatazo inicial y formará parte de una serie de eventos inaugurales que continuarán posteriormente en Canadá y Estados Unidos.

El partido entre México y Sudáfrica tiene un antecedente histórico entre ambas selecciones. Su último enfrentamiento en una Copa del Mundo ocurrió precisamente en el partido inaugural de Sudáfrica 2010, encuentro que terminó empatado 1-1.

Ahora, 16 años después, ambos equipos volverán a jugar en el torneo más importante del fútbol internacional.

FBPT