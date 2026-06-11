¿A Qué Hora Activan Boletos Digitales para Estadio Sede CDMX? Adelantan Proceso

¿Listo para el México vs Sudáfrica? Los boletos digitales para el Estadio CDMX se activan a partir de cierto horario en la App de FIFA; te contamos los detalles

Estadio Ciudad de MéxicoEl pasado 7 de junio de 2026, varias personas acudieron al Estadio Ciudad de México previo a la inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP

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