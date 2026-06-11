Operativo en Puebla contra Robo de Gas LP: Capturan a Sospechoso y Recuperan 10 Mil Litros

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con Marina y Guardia Nacional, aseguró dos vehículos, tanques de almacenamiento y detuvo a una persona dedicada al robo de combustible.

En una primera intervención sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Lucas El Grande, fue detenido José “N”, quien conducía una pipa abastecida con más de seis mil litros de gas LP, al parecer obtenido de manera ilícita.

Aseguran tanques de almacenamiento de combustible ilegal en Puebla

Por otro lado, en el municipio de San Salvador El Verde, las fuerzas de seguridad aseguraron una camioneta que transportaba dos tanques de almacenamiento con 3 mil 800 litros de combustible.

Desde el @Gob_Puebla no bajamos la guardia en el combate al robo de hidrocarburo.



Cerca de 10 mil litros recuperados, un hombre detenido, así como el aseguramiento de dos vehículos y tanques, son el resultado de las últimas acciones entre la Policía Estatal, @SEMAR_mx y… pic.twitter.com/QJvkdMsaR7 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 11, 2026

La persona detenida y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.

En total fueron cerca de 10 mil litros recuperados, un hombre detenido, así como el aseguramiento de dos vehículos y tanques, como resultado de las últimas acciones entre la Policía Estatal, La Marina y Guardia Nacional.

Con información de N+

JAPR