Operativo en Puebla contra Robo de Gas LP: Capturan a Sospechoso y Recuperan 10 Mil Litros

En distintos puntos de Puebla se logró la detención de un hombre, el aseguramiento de dos vehículos y tanques de almacenamiento.

Descubrieron a un sujeto conduciendo una presunta pipa ilegal.Foto: SSP Puebla

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Operativo en Puebla: incautan 9,800 litros de combustible ilegal y detienen a un sospechoso. ¿Cómo se llevó a cabo esta intervención?

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