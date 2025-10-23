Abandonan a Perrito Sin Vida Envuelto en Cobija en Colonia Centro de Hermosillo

Una persona abandonó el cadáver de un perro en las calles Colosio y Rayón, en el centro de Hermosillo, generando desconcierto en la comunidad.

La tarde del jueves, 23 de octubre, vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un bulto, envuelto en una sábana, y aparentes manchas de sangre.

Elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal delimitaron el perímetro, para las indagatorias correspondientes.

Rescatan a tres perritos maltratados en colonia Jacinto López

Luego de que se recibiera un reporte a través de la asociación Rescate Animal, que indicaba a un perro estrangulado con una cadena, al norte de Hermosillo, se descubrió que eran tres los canes los que estaban en malas condiciones.

Las labores de rescate fueron llevadas a cabo por el Departamento de Bomberos y el Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, informó David Rodríguez Franco, fundador de la organización Rescate Animal.

El activista dijo que es importante acondicionar las rejas de las casas, para evitar que los perros saquen sus cabezas y quieran ladrar o morder a personas que caminen cerca.

El reporte se registró al mediodía del domingo, 19 de octubre, en una vivienda ubicada en la esquina de la calle Las Américas y Mesa del Seri, de la colonia Jacinto López.

con información de Roberto Bahena.

ABM