Presunto Responsable de Privar de Libertad a 4 Mujeres se Encuentra en Cereso de Hermosillo

Francisco Javier “N”, de 46 años, fue puesto a disposición de un juez tras ser señalado por privar de la libertad a cuatro mujeres en hechos ocurridos al norte de la capital sonorense, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Las investigaciones establecen que durante la madrugada del martes 21 de octubre, el sujeto irrumpió en una vivienda de la colonia Solidaridad y, bajo amenazas, obligó a las mujeres a acompañarlo a otro domicilio en la colonia Eusebio Kino, donde las mantuvo retenidas por varias horas.

El operativo de rescate se desplegó alrededor de las 04:30 horas, luego de que una de las víctimas logró escapar y alertó a las autoridades. Elementos de la Policía Estatal y Municipal acudieron al lugar y lograron liberar a las cuatro mujeres, de 16, 19, 27 y 30 años, además de detener al presunto responsable.

Durante la intervención se aseguró un bat de beisbol con el que, presuntamente, el agresor había golpeado a una de las víctimas antes de ser sometido.

El caso no se investiga como secuestro

El detenido permanece internado en el CERESO número 1 de Hermosillo, en espera de que se realice la audiencia inicial por el delito de privación ilegal de la libertad agravada.

La Fiscalía aclaró que este hecho no se investiga como secuestro, ya que no hubo exigencia de rescate ni beneficio económico, y la retención fue de corta duración.

