Sujeto Asesinado a Balazos tras Ataque Armado en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo

Víctima de una agresión armada un sujeto perdió la vida la noche del miércoles tras ser atacado a balazos dentro de una vivienda ubicada en la colonia Jacinto López, al norte de Hermosillo.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho ocurrió alrededor de las 21:45 horas en un domicilio de la calle Cobachi, entre Arizona y Simón Bley, donde la persona, identificada de manera preliminar como José Antonio “N”, de alrededor de 35 años, fue localizado sin vida con dos heridas por proyectil de arma de fuego en el tórax.

Inmueble era utilizado como presunto punto de venta de drogas

El inmueble, según reportes policiales, era utilizado para la venta de narcóticos como cristal y marihuana. Cabe señalar que en el mismo punto ya se había registrado otra agresión armada semanas atrás, que dejó a una persona sin vida y otra lesionada.

Tras el ataque, los responsables huyeron del sitio antes de la llegada de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal aseguraron el área para las diligencias correspondientes, mientras personal de la Fiscalía de Sonora inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio y lo que resulte.

