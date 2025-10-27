Ataque Armado en Barbería Deja a un Hombre sin Vida en Colonia Adolfo López Mateo, en Hermosillo

Una persona sin vida dejó una agresión armada en la calle Jacinto López y Jazmín, en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque se registró al filo de las 6:00 de la tarde, en un domicilio utilizado como barbería.

La víctima fue identificada como Jonathan, de 24 años, quien trabajaba cortando el cabello en el lugar, de acuerdo con testimonio de vecinos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio como primeros respondientes, confirmando que la víctima se encontraba al interior del local, contando con heridas de bala en diversas partes del cuerpo.

Personal del Servicio Médico Forense y Servicios Periciales se abocaron al levantamiento del cuerpo y recolección de evidencias, respectivamente, mientras que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y el Ejército Mexicano se encargaron de resguardar el área.

con información de Gustavo Moreno.

ABM