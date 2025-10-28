Abuelita y Nieto Sufren Ataque a Balazos en Colonia Los Pinos, al Norponiente de Hermosillo

Una mujer de 73 años y su nieto de 22 resultaron heridos al ser atacados a balazos cuando abrieron la puerta de su vivienda, durante la madrugada de este martes, en la colonia Los Pinos, al norponiente de Hermosillo.

El atentado ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana en un domicilio del retorno Pino Nuevo Sur, donde las víctimas fueron sorprendidas por los agresores justo al responder a un llamado en la puerta. Sin mediar palabra, los sujetos dispararon en repetidas ocasiones y luego escaparon.

Abuelita con dos heridas de bala y nieto con una lesión en el abdomen

De acuerdo con el informe policial, la mujer, identificada como Cristina “N”, sufrió una herida de bala en el brazo derecho, con entrada y salida, y otra en el abdomen, mientras que su nieto, Arturo “N”, presentó una lesión también en el abdomen.

Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica. En la escena se aseguraron cuatro casquillos percutidos de arma corta, los cuales fueron levantados por peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

Hasta el momento no se tiene información sobre los responsables ni el posible móvil del ataque. La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR