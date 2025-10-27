Choca Ambulancia del ISSSTE contra Auto en Carretera Guaymas - Hermosillo; Hay Seis Lesionados

Saldo de seis personas con lesiones leves, pérdidas totales de una ambulancia federal y daños en un vehículo tipo sedán dejó como resultado un choque volcamiento ocurrido el domingo, alrededor de las 19:30 horas, en el kilómetro 205 de la carretera Guaymas-Hermosillo.

El oficial del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Giovany Iriqui, informó que los vehículos involucrados fueron una ambulancia propiedad del Issste que se dirigía de Navojoa a Hermosillo a realizar el traslado de un paciente, y un sedán Nissan Sentra que era abordado por cinco personas.

Una familia viajaba en el auto que terminó volcandose en la carretera

La familia que viajaba en el sedán de San Carlos hacia Hermosillo fue impactada por alcance por la ambulancia, la cual al momento del choque el conductor perdió el control y volcó a un costado de la carretera quedando de nuevo sobre las llantas, pero con el frente en sentido contrario luego de dar al menos una voltereta.

La ambulancia lo alcanzó, no alcanzó a esquivarlo, me comentó el chofer, y le alcanzó a golpear la parte izquierda trasera al Sentra con la ambulancia, por lo que por la inercia del golpe y la velocidad pues se fueron los dos hacia el lado derecho de la carretera, se salieron del asfalto y pues la ambulancia se dio una vuelta cayendo en su posición normal.

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos y servicios médicos de Capufe, quienes diagnosticaron que las víctimas presentaron lesiones leves y crisis nerviosas, sin necesidad de ser trasladadas a recibir atención médica en un hospital.

La ambulancia era conducida por José Alberto “N”, de 28 años, mientras que el sedán lo manejaba Jesús Francisco “N”, de 24 años, quien iba acompañado por dos mujeres de 24 años de edad y dos hombres de 21 y 47 años, respectivamente.

con información de José Ponce.

