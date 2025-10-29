Encuentran a Hombre Sin Vida Dentro de su Domicilio en Colonia al Norponiente de Hermosillo

De varios impactos de bala, perdió la vida un hombre que fue localizado la mañana de este miércoles en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Privadas del Real, al norponiente de Hermosillo.

El hallazgo se registró alrededor de las 06:19 horas en una vivienda situada en las calles Del Real y Cabo San Pedro, donde la víctima presentaba múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Elementos de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes, tras activarse el Código Rojo ante los reportes al número de emergencias 9-1-1 que realizaron vecinos del sector.

Familiares identificaron a la víctima

La Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que familiares identificaron al fallecido como Iván Alejandro “N”, de 31 años, y mencionaron que era consumidor de droga sintética conocida como “cristal”.

Personal del Servicio Médico Forense hizo el levantamiento del cuerpo para la necropsia de ley, mientras que Servicios Periciales procesaron la zona asegurando cinco casquillos percutidos calibre .9 milímetros y una pipa de cristal, para las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

