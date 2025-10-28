Aseguran Armas Largas, Dosis de Droga y Detienen a 2 Sujetos en Ciudad Obregón

Dos hombres fueron detenidos y se aseguró un arsenal compuesto por armas largas, una ametralladora, un fusil Barrett, chalecos tácticos y dosis de droga, durante dos cateos realizados en distintos puntos de Ciudad Obregón, Sonora.

Los operativos fueron resultado de labores de inteligencia y acciones coordinadas entre la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Marina, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Policía Municipal de Cajeme.

El primero de los cateos se realizó la noche del 26 de octubre en un domicilio de la colonia Las Misiones.

Ahí fueron capturados Jesús “N”, de 23 años, y Manuel Ricardo “N”, de 21, quienes dijeron pertenecer a un grupo criminal que opera en la zona.

Durante esa acción se decomisaron dos pistolas, cinco cargadores y once envoltorios con sustancia granulada blanca con características de metanfetamina.

Localizaron más de 10 armas en otro cateo en Ciudad Obregón

Un día después, el 27 de octubre, las autoridades realizaron un segundo cateo en la colonia San Xavier, donde localizaron diez armas largas, una ametralladora con capacidad de cinta eslabonada, un fusil Barrett, chalecos tácticos y 25 cajas con cartuchos útiles, además de más envoltorios con droga.

Todo el material quedó bajo resguardo del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar la relación de los detenidos con posibles actividades criminales en la región.

Reportero: Roberto Bahena N+

