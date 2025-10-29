Sujeto Amenazó con Asesinar a su Abuelita si no le Daban 1 Millón de Pesos en Nogales

Un operativo de la Policía Municipal de Nogales permitió rescatar a una mujer de la tercera edad, que permanecía amarrada dentro de su domicilio, en la colonia Luis Donaldo Colosio del municipio fronterizo, luego de que su propio nieto la amenazara con matarla si no le entregaban 1 millón de pesos.

El hecho se reportó a través del C5, lo que movilizó a elementos municipales hasta una vivienda ubicada en la calle Okanos. Al llegar, los agentes confirmaron que el hombre, de 31 años, mantenía privada de la libertad a la víctima, mientras portaba un cuchillo.

El agresor intentó atacar a un policía

Por más de una hora los oficiales negociaron con el agresor, hasta que lograron ingresar al inmueble y controlar la situación. Durante el rescate, el individuo intentó atacar a uno de los policías, pero fue sometido y detenido en el lugar.

La mujer, quien presentaba crisis nerviosa y lesiones leves, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

En tanto, el presunto responsable fue turnado al Ministerio Público junto con un frasco de medicamento controlado y el arma blanca asegurada.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR