Agresión Armada en Colonia Machi López Deja a Hombre Sin Vida, en Hermosillo
Una agresión armada generó una fuerte movilización policial en las calles Mariano Jiménez y República de Haití, en la colonia Machi López, al norte de la ciudad.
Una agresión armada dejó a una persona sin vida en la colonia Machi López, al norte de Hermosillo, durante la tarde del miércoles, 29 de octubre.
Fue alrededor de las 6:30 de la tarde que se reportaron detonaciones de arma de fuego sobre la calle Mariano Jiménez, entre República de Haití y República de Belice.
El hombre localizado sin vida tenía 27 años de edad
Agentes de Seguridad Pública y emergencia acudieron al lugar para atender el llamado de emergencia, localizando sin vida a una persona que fue identificada por vecinos de la zona como José, de 27 años.
Hasta el momento, no se han reportado detenciones por este hecho.
con información de Gustavo Moreno.
