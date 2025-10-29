Van Más de 7 Estancias Infantiles Suspendidas por Protección Civil en Sonora este 2025

En lo que va del año han sido suspendidas siete estancias infantiles en el estado, por fallas e irregularidades como falta de señalización, omisión de dictámenes eléctricos y estructurales, o incumplimiento en capacitación del personal, detectadas a través del programa de revisión e inspección.

De acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil, las guarderías que suspendieron actividades temporalmente en lo que solventaban las observaciones realizadas, son dos en Hermosillo, dos en Cajeme, una en Nogales, una en Guaymas y otra en San Luis Río Colorado.

Estancias infantiles han sido revisadas por denuncias ciudadanas

Apuntó que en total son 200 guarderías las que han sido inspeccionadas como parte del Plan Anual y 4 más han sido revisadas de manera extraordinaria por denuncias ciudadanas.

Agregó que en el caso específico de preescolares se han inspeccionado 90 de manera ordinaria y 17 de manera extraordinaria.

con información de Ángel Lozano.

ABM