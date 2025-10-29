Hombre Muere en Incendio Dentro de su Casa en Colonia Alto Valle, en Hermosillo

Un hombre de identidad desconocida fue localizado sin vida tras reportarse el incendio de una vivienda, en calle Del Parque, entre Yáñez y Querobabi, de la colonia Alto Valle, al norte de Hermosillo.

El percance se presentó alrededor de las 5:00 de la tarde, en las cercanías de un plantel educativo de nivel medio-superior, donde acudieron elementos del Departamento de Bomberos para sofocar el incendio.

Asimismo, elementos de la Policía Municipal y Estatal arribaron al sitio para asegurar la zona.

Bomberos localizaron el cuerpo sin vida dentro del domicilio

Tras controlar el fuego, los rescatistas localizaron a un hombre de entre 30 y 35 años en el interior del domicilio, por lo que paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar primeros auxilios.

Sin embargo, tras realizar la valoración pertinente, los paramédicos determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso al Ministerio Público.

En ese sentido, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las causas de la muerte.

con información de Gustavo Moreno.

ABM