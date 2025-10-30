Hombre Herido tras Ataque Armado en Colonia Solidaridad, al Norte de Hermosillo

Mientras se encontraba solo en su domicilio, un Jorge Luis “N”, de 36 años, resultó lesionado de gravedad tras ser sorprendido a balazos en su domicilio la noche del miércoles, 29 de octubre en la colonia Solidaridad.

El ataque se registró alrededor de las 21:35 horas en las calles Quiriego y Sierra Los Mochomos, donde la víctima presentó dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego, una en la pierna derecha y otra en la cadera, con posible fractura de fémur.

De acuerdo con el reporte, el afectado manifestó que se encontraba solo en su domicilio cuando observó a un sujeto vestido de negro parado frente al cerco. Al salir para preguntarle qué necesitaba, el individuo le disparó en repetidas ocasiones para luego huir del sitio.

La víctima tiene antecedentes penales por diversos delitos en Hermosillo

Paramédicos trasladaron al lesionado a un hospital para su atención médica, mientras que autoridades investigan los hechos bajo el delito de homicidio en grado de tentativa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que la víctima cuenta con antecedentes por portación de arma prohibida en 2021 y 2024, amenazas en 2020 y robo de vehículo en 2011.

con información de Roberto Bahena.

ABM