Detienen en Nogales al ‘Tomate’, Ligado a ‘Los Giogios’, Grupo Afín al ‘Mayito Flaco’

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó hoy, 30 de octubre de 2025, que fue detenido Martín de Jesús Contreras, conocido como Tomate, quien se consideró como un objetivo prioritario por las autoridades.

Es señalado por su presunta participación en delincuencia organizada y actividades vinculadas al tráfico de drogas. Las autoridades indicaron que es un generador de violencia de tercer nivel dentro del grupo criminal conocido como Los Giogios, también identificados como Demonios-Mayos, quienes mantienen vínculos con Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, integrante del Cártel de Sinaloa.

En Nogales, Sonora, en una operación encabezada por la @fgjesonora y @SEMAR_mx fue detenido Martín Jesús “N”, alias “Tomate”, integrante del grupo delictivo “Los Gigios” e identificado como objetivo prioritario en la entidad.

Está relacionado en delitos contra la salud, secuestro… pic.twitter.com/IriW8h3Rg5 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 30, 2025

Video: Así Compareció Harfuch en Senado; Destacó Reducción de Delitos

Nota relacionada: Golpe a ‘Los Chapitos’: Recapturan a ‘Mono Canelo’ y ‘Chango’, Liberados por un Juez: Harfuch

Este grupo opera principalmente en la región norte de Sonora, y se le relaciona con los siguientes delitos:

Tráfico de personas hacia Estados Unidos.

Tráfico de drogas.

Homicidios.

Secuestros.

Orden de aprehensión en contra del 'Tomate'

Las autoridades detallaron que tras un cruce de información entre las autoridades federales y estatales, confirmaron que Martín contaba con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Precisaron que el detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que será el encargado de determinar su situación jurídica.

Historias recomendadas:

FBPT