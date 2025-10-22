Golpe a ‘Los Chapitos’: Recapturan a ‘Mono Canelo’ y ‘Chango’, Liberados por un Juez: Harfuch
García Harfuch destacó que los sujetos “fueron capturados nuevamente y se terminaron sus operaciones criminales”
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reporta la detención de seis hombres en Culiacán, entre ellos dos que ya habían sido detenidos pero liberados por un juez
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 22 de octubre de 2025, que fueron recapturados, en Culiacán, Sinaloa, dos presuntos integrantes de la facción de Los Chapitos, identificados como José Manuel ‘N’, alias Mono Canelo, y Juan Carlos ‘N’, conocido como Chango, quienes habían sido liberados por un juez.
García Harfuch destacó que los dos sujetos “fueron capturados nuevamente y se terminaron sus operaciones criminales”; además, autoridades también arrestaron a otros cuatro presuntos criminales.
El titular de la SSPC agregó que Luis Ezequiel ‘N’, alias El Morral, líder de la célula criminal, murió al atacar a la autoridad.
Las autoridades decomisaron el siguiente material durante el operativo en Culiacán:
- 5 armas largas
- 1 subametralladora
- 2 armas cortas
- 12 cargadores
- 150 cartuchos útiles de diferentes calibres
- 3 vehículos
En Culiacán, #Sinaloa, en una operación estratégica de @sspsinaloa1 y @Defensamx fueron detenidos 6 integrantes de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Se aseguraron 8 armas de fuego.— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 22, 2025
Entre los detenidos… pic.twitter.com/vtieC1UD7m
Noticia relacionada: Duro Golpe al Narco en Sinaloa: Decomisan Toneladas de Químicos, Metanfetaminas y Fentanilo
Mono Canelo y Chango eran reclutadores para Los Chapitos
El Gabinete de Seguridad detalló, en un comunicado, que Mono Canelo y Chango eran generadores de violencia, reclutaban personas para la célula delictiva de Los Chapitos y coordinaban operaciones contra grupos antagónicos, en Sinaloa, como Los Mayos.
Además, Juan Carlos ‘N’ era encargado del resguardo, traslado y entrega de armamento a los grupos operativos de Los Chapitos.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las seis personas fueron detenidas luego de recibir reportes sobre sujetos armados en las inmediaciones de la zona Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Boulevard Alfonso Zaragoza, en Culiacán.
En dicho lugar, los agentes de seguridad fueron atacados a tiros, por lo que repelieron la agresión y detuvieron a los seis sujetos. Durante el enfrentamiento, El Morral murió.
Mono Canelo y Chango ya habían sido detenidos
El Gabinete de Seguridad apuntó que José Manuel N’ había sido detenido el 19 de julio de 2025, en Culiacán, mientras que Juan Carlos ‘N’ fue arrestado el 25 de diciembre de 2024, en inmediaciones de la colonia Las Quintas, también en la capital de Sinaloa.
Los seis detenidos en el operativo en Culiacán, Sinaloa, son los sioguientes:
- José Manuel Álvarez García, alias Mono Canelo
- Juan Carlos Dorantes Meza, alias Chango
- Javier Guillermo Riveros Díaz, alias Javi
- Jesús Manuel Luna Rey, alias Peluchín
- Kevin Sarabia Castañeda
- Lino Aaron Uriarte Pérez
Con información de N+.
