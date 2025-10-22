Golpe a ‘Los Chapitos’: Recapturan a ‘Mono Canelo’ y ‘Chango’, Liberados por un Juez: Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 22 de octubre de 2025, que fueron recapturados, en Culiacán, Sinaloa, dos presuntos integrantes de la facción de Los Chapitos, identificados como José Manuel ‘N’, alias Mono Canelo, y Juan Carlos ‘N’, conocido como Chango, quienes habían sido liberados por un juez.

García Harfuch destacó que los dos sujetos “fueron capturados nuevamente y se terminaron sus operaciones criminales”; además, autoridades también arrestaron a otros cuatro presuntos criminales.

El titular de la SSPC agregó que Luis Ezequiel ‘N’, alias El Morral, líder de la célula criminal, murió al atacar a la autoridad.

Las autoridades decomisaron el siguiente material durante el operativo en Culiacán:

5 armas largas

1 subametralladora

2 armas cortas

12 cargadores

150 cartuchos útiles de diferentes calibres

3 vehículos

Mono Canelo y Chango eran reclutadores para Los Chapitos

El Gabinete de Seguridad detalló, en un comunicado, que Mono Canelo y Chango eran generadores de violencia, reclutaban personas para la célula delictiva de Los Chapitos y coordinaban operaciones contra grupos antagónicos, en Sinaloa, como Los Mayos.

Además, Juan Carlos ‘N’ era encargado del resguardo, traslado y entrega de armamento a los grupos operativos de Los Chapitos.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las seis personas fueron detenidas luego de recibir reportes sobre sujetos armados en las inmediaciones de la zona Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Boulevard Alfonso Zaragoza, en Culiacán.

En dicho lugar, los agentes de seguridad fueron atacados a tiros, por lo que repelieron la agresión y detuvieron a los seis sujetos. Durante el enfrentamiento, El Morral murió.

Mono Canelo y Chango ya habían sido detenidos

El Gabinete de Seguridad apuntó que José Manuel N’ había sido detenido el 19 de julio de 2025, en Culiacán, mientras que Juan Carlos ‘N’ fue arrestado el 25 de diciembre de 2024, en inmediaciones de la colonia Las Quintas, también en la capital de Sinaloa.

Los seis detenidos en el operativo en Culiacán, Sinaloa, son los sioguientes:

José Manuel Álvarez García, alias Mono Canelo

Juan Carlos Dorantes Meza, alias Chango

Javier Guillermo Riveros Díaz, alias Javi

Jesús Manuel Luna Rey, alias Peluchín

Kevin Sarabia Castañeda

Lino Aaron Uriarte Pérez

