Un Muerto y Seis Detenidos Deja Enfrentamiento Entre Civiles Armados y Autoridades en Sinaloa

Una intensa persecución se registró alrededor de las 9:00 de la noche en las inmediaciones del fraccionamiento Bonanza en el sector desarrollo urbano Tres Ríos en Sinaloa.

Sujetos sospechosos fueron interceptados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y de la Defensa lo que desató un intercambio de disparos que se prolongó por varios minutos.

Muere en el enfrentamiento un civil armado de entre 25 y 30 años

Después del intercambio de disparos los presuntos delincuentes se atrincheraron en unos departamentos del mismo sector, donde finalmente uno de ellos fue abatido y 6 fuero detenidos por las autoridades.

El fallecido de entre 25 y 30 años de complexión delgada y tez morena clara, vestía un pantalón de mezclilla y una playera negra quedó tirado boca arriba entre los departamentos ubicados sobre el bulevar Alfonso Zaragoza Maytorena.

Integrantes de la Defensa y la Guardia Nacional, se encargaron del resguardo del sitio para que peritos de la Fiscalía General de la República pudieran realizar las investigaciones pertinentes.

Después fue levantado el cuerpo de la víctima para su traslado a un anfiteatro a donde se le practique la necropsia de ley.

Autoridades aseguran armas de diversos calibres tras el enfrentamiento

Además del abatimiento del civil armado y la detención de las 6 personas, también se les aseguraron diversas cosas. Entre ellas armas cortas y largas de distintos calibres desde .22 hasta 9mm entre otras.

También se decomisaron 3 vehículos, uno de ellos con reporte de robo. Todo lo recabado fue puesto a disposición de la autoridades que llevarán a cabo las investigaciones.

