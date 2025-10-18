Inicio Sinaloa Muere Persona Privada de la Libertad Dentro de Penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa

Muere Persona Privada de la Libertad Dentro de Penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa

Se informó sobre la muere de una persona privada de la libertad al interior del penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa.

Investigan muerte de reo al interior del centro penitenciario de Aguaruto.

Muere reo en carcel de Aguaruto en Sinaloa. Foto: N+

La Secretaria de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que este sábado 18 de octubre una persona privada de la libertad en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán fue localizada inconsciente por sus compañeros.

De inmediato fue asistida por personal de la unidad médica, pero ya no contaba con signos vitales.

¿Cuál fue la causa de la muerte de un reo en el penal de Aguaruto?

De forma preliminar se señala que pudo tratarse de un infarto, pero será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que determine con precisión la causa del deceso

La Dirección del penal informó q la autoridad ministerial para que realice las diligencias de ley y se puso en contacto con la familia para asesorarla y apoyar en los trámites administrativos.

Información en desarrollo...

