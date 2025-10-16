Joven Muere tras Ataque Armado en Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa

Un hombre identificado como Eliaser Avisaid perdió la vida al quedar herido tras un ataque armado en el Ayuntamiento de Navolato.

Los hechos ocurrieron cuando sujetos armados dispararon contra varias personas frente al edificio durante la tarde de este jueves 16 de octubre de 2025.

Durante los hechos hubo tres víctimas que fueron identificadas como Samira, de 14 años, quien sufrió un disparo en el pecho con salida; Paul, de 28 años, trabajador del Ayuntamiento, con una herida de bala en el glúteo; y Eliaser Avisaid B., de 21 años, quien presentó impactos de bala en el cuerpo y la cabeza.

Los heridos fueron trasladados al hospital del IMSS en Navolato por paramédicos de la Cruz Roja, mientras que Eliaser Avisaid fue llevado al Hospital General de Culiacán, donde horas más tarde perdió la vida.

Noticia relacionada: Hombres Armados Atacan a Personas en Palacio Municipal de Navolato, Sinaloa; Hay 3 Heridos

¿Cuándo ocurrió el ataque armado en Navolato?

El ataque ocurrió poco después de la 1:20 de la tarde, cuando hombres armados abrieron fuego frente a la plazuela del Ayuntamiento. En un intento por salvar su vida, una de las víctimas ingresó al interior del edificio y cayó frente al módulo de información.

El Ayuntamiento de Navolato informó que, por protocolo, se evacuaron las instalaciones para que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes. Aclaró que no se trató de un hecho dirigido contra el personal ni las oficinas municipales, y que serán las instancias de seguridad quienes emitan la información oficial.

La Fiscalía de Sinaloa continúa con las investigaciones y mantiene resguardada la zona mientras se realizan los peritajes y operativos para dar con los responsables.

Noticias recomendadas:

KRRC