Muere Militar en Enfrentamiento Armado Entre Civiles y el Ejército Mexicano en Tepuche, Culiacán

La mañana de este jueves se registró un enfrentamiento a balazos entre elementos del Ejército Mexicano y un grupo de civiles armados en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió cuando los militares realizaban patrullajes y fueron agredidos a tiros por sujetos armados.

Durante el intercambio de fuego, un militar perdió la vida y dos más resultaron heridos, además, una patrulla militar fue incendiada, mientras las fuerzas de seguridad implementaron un amplio operativo en la zona para ubicar a los responsables, incluso un helicóptero de las fuerzas armados sobrevuela a baja altura la zona.

Hasta el momento autoridades no han informado sobre lo ocurrido.

Alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, sufre ataque armado en autopista Culiacán-Mazatlán

En hechos aislados, el alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, fue interceptado por un vehículo con personas armadas la tarde del miércoles 15 de octubre, cuando viajaba de Culiacán hacia su municipio por la autopista Culiacán–Mazatlán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los agresores intentaron detenerlo y realizaron disparos al aire, pero logró eludirlos y llegar por sus propios medios a Elota, donde se encuentra a salvo.

Horas antes, el alcalde había sostenido una reunión en Culiacán con el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez.

