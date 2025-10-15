Atacan a Balazos a Patrulla Municipal de Culiacán en la Colonia Guadalupe Victoria

Una patrulla de la Policía Municipal de Culiacán fue atacada a balazos la tarde de hoy miércoles 15 de octubre, en hechos ocurridos en la colonia Guadalupe Victoria.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró sobre la calle Alba de Acosta, a la altura del bulevar Revolución, frente a un taller mecánico donde se reparan patrullas de la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal.

En el sitio se localizaron casquillos de armas de grueso calibre, mientras que dos vehículos particulares, un auto en color rojo y otro en color gris, los cuales resultaron con daños por los disparos.

Ejército asegura la zona tras el ataque

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Elementos del Ejército Mexicano arribaron al lugar para resguardar el perímetro, mientras personal de periciales realizaba el levantamiento de los indicios balísticos.

Posteriormente, la zona fue liberada y los vehículos retirados para continuar con las investigaciones correspondientes.

