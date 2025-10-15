Evacúan Hospital Pediátrico en Sinaloa tras Derrame Químico en Área de Hemodiálisis

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, luego del derrame de un químico en el área de hemodiálisis que provocó la evacuación preventiva de pacientes y personal médico.

Ernesto Joseph Ramírez, jefe operativo de Protección Civil estatal informó que el incidente fue ocasionado por el derrame de un ácido utilizado para limpiar las máquinas de hemodiálisis. La sustancia causó irritación en ojos y garganta al personal que intentó contenerla de manera inicial.

Sí, es un ácido que se utiliza como parte del proceso de limpieza. Lamentablemente, al intentar retirarlo, reaccionó y provocó síntomas en el personal, por lo que se activaron los protocolos de emergencia y se neutralizó con bicarbonato

Ernesto Joseph Ramírez, Jefe Operativo de Protección Civil Estatal

Evacuación preventiva y cierre temporal

En el lugar fueron evacuadas aproximadamente 40 personas, entre ellas dos pacientes y 38 trabajadores del hospital, principalmente del tercer piso, donde ocurrió el derrame, esto como medida preventiva.

Las autoridades informaron que la situación fue controlada por completo, aunque el tercer piso permanecerá cerrado temporalmente mientras se concluyen las labores de limpieza y ventilación. El resto del hospital continúa operando con normalidad.

