¿Dónde Está Carlos Emilio? Entra a Baño de Restaurante en Mazatlán y Desaparece

El domingo 5 de octubre, una familia vivió una de las situaciones más angustiantes y que engrosan las cifras de la inseguridad en México: la desaparición de un ser querido.

Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años, estaba junto con su familia en el lugar denominado Terraza Valentinos, en la zona dorada de Mazatlán, Sinaloa, cuando no se le volvió a ver.

De acuerdo con su mamá, Brenda Valenzuela Gil, alrededor de las 2:30 horas Carlos fue al baño del establecimiento y no volvieron a saber nada sobre su paradero. Desde ese día, comenzó la búsqueda.

Angustia, entre dos estados

La familia originaria de Guadalupe Victoria, Durango, se ha tenido que partir para iniciar el proceso de búsqueda: la madre está en el estado natal de Carlos y su padre, en Sinaloa, entidad donde ocurrió la desaparición.

En esta última entidad, la Fiscalía estatal señaló que está abierta una carpeta de investigación y se continúan las diligencias "tendientes a la búsqueda y localización del joven, así como el esclarecimiento de los hechos".

Por su parte, la Fiscalía de Durango publicó la ficha del reporte de búsqueda de Carlos, quien "fue visto por última vez el día 5 de octubre del 2025, entrando al baño del establecimiento 'Valentinos' en la zona dorada de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se teme que pueda ser víctima de algún delito".

Marcha por Carlos Emilio y los desaparecidos

Este domingo 12 de octubre, familiares, amigos y ciudadanos realizaron una marcha pacífica en el centro de Durango para exigir la aparición y regreso de Carlos Emilio.

A través de redes sociales, la mamá de Carlos ha publicado varios mensajes en la que pide el regreso de su hijo, luego de su desaparición durante unas vacaciones en Sinaloa.

Hoy le ruego a Diosito por Tú regreso, le ruego porque llegue al corazón de esas personas que te tienen para que te permitan regresar a casa, te quiero aquí conmigo, tu ausencia duele, toda tu familia te ama y te necesita de regreso

En otro video, Brenda Valenzuela Gil agradeció a quienes la acompañaron en la movilización en la capital duranguense.

Hoy, solo quiero darles las gracias porque el día de ayer, 12 de octubre, me hicieron sentir acompañada. Ahora sé, que Carlos Emilio no es solo es mi hijo, es la causa de un país desesperado. Les pido sigan haciendo oración por mi hijo y por todos los desaparecidos

¿Qué informó el establecimiento?

A través de un comunicado fechado el 12 de octubre, Terraza Valentino informó que desde el primer instante colaboraron con las autoridades.

(...) hemos colaborado de manera inmediata y total con las autoridades locales, estatales y federales. El mismo día en que recibimos el requerimiento, entregamos la información y videograbaciones solicitadas, las cuales fueron recibidas oficialmente por la autoridad competente

El restaurante agregó que están en la total disposición de seguir colaborando en lo necesario y con la confianza de que las investigaciones "conduzcan al pronto esclarecimiento de los hechos".

Como parte de las acciones para localizar a Carlos Emilio, quien cumplió 21 años el pasado 9 de octubre, se está convocando a una nueva movilización, pero esta vez en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de octubre.

Con el corazón roto de una madre que busca a su hijo, los convoco a que junto conmigo alcemos la voz por mi hijo CARLOS EMILIO, por todos los que nos faltan y por qué no falte uno más

