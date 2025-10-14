Ana Marissa: Localizan a Adolescente Reportada como Desaparecida en Zumpango, Edomex

Ana Marissa Guzman Zamora, de 14 años de edad, desapareció en calles del municipio de Zumpango, Edomex, luego de varios días de angustia, su familia la encontró; así la localizaron.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor fue vista por última vez en el Fraccionamiento El Nido, de dicha región, el viernes 10 de octubre y desde entonces no tenían ninguna noticia.

Estamos consumidos por la angustia y la incertidumbre, dijo su hermano, Ángel Eduardo

¿Cómo encontraron a Ana Marissa?

Luego de varios días de búsqueda, esta noche se informó que Ana Marissa fue localizada con vida. El gobierno de Zumpango, aseguró que la joven fue hallada en el municipio de Huehuetoca, sin aparentes signos de violencia y bajo resguardo de las autoridades.

La propia joven manifest+o haberse traslalado por sus propios medios fuera de su domicilio tras una discusión familiar

Por lo tanto, las autoridades señalan que se descarta la existencia de un secuestro o desaparición forzada. No obstante, las conclusiones y veredicto final, será dado a conocer por la Fiscalía Edomex.

Además, advirtieron que iniciarán los procedimientos legales correspondientes para fincar responsabilidades sobre este hecho, toda vez que cuando no se refieren las verdades completas por parte de los involucrados, se vulneran derechos de terceros.

Lo anterior, porque se destinaron recursos materiales y humanos clave para otras personas que están en riesgo.

Así buscaron a Ana Marissa

Debido a la impaciencia y el miedo por no saber nada de la adolescente, la familia y amigos de Ana Marissa Guzmán Zamora llevaron a cabo una jornada de búsqueda en varias colonias de Zumpango, entre ellas:

La Trinidad

Villas de la Laguna

El Nido

San Juan Zitlaltepec

Además, este lunes realizaron un bloqueo en la Av. Jiménez Cantú, para agilizar las investigaciones. Debido a que la desaparición de Anita ocurre a tan solo unos días del caso Kimberly Moya.

La estudiante del CCH Naucalpan de 16 años de edad, que el 2 de octubre salió por unas fotocopias a un café internet y ya no volvió a su casa en Edomex. Por este caso hay dos hombres detenidos, sin embargo, todavía no aparece la menor.

