Instagram Usará PG-13 para Limitar Contenido a Menores: Cuándo y Cómo Afectará Cuentas Actuales

Instagram, una de las redes sociales más populares entre los jóvenes, ahora busca implementar la clasificación PG-13, con la finalidad de que los adolescentes puedan usarla con “seguridad”, pero, ¿cómo afectará esto a las cuentas actuales? ¿Cuándo comenzará la nueva medida?

De acuerdo con Meta, se trata de una actualización para limitar el contenido que los usuarios menores de edad pueden ver. Además, señaló que la política también se aplicará a las conversaciones con los chatbots de inteligencia artificial (IA) de la compañía.

Como sabemos que cada familia es diferente, también presentamos una nueva configuración más estricta para los padres que prefieren una experiencia más restrictiva para sus hijos adolescentes

Lo anterior, porque los dueños de Instagram llevan mucho tiempo lidiando con las preocupaciones sobre cómo influye o afecta a los niños el uso de sus aplicaciones, específicamente, en lo relacionado con su salud mental.

Además, de todo aquello se suma la protección que requieren los adolescentes del contenido inapropiado, así como de los depredadores sexuales.

¿Qué es y cómo funcionará la clasificación PG-13 de Instagram?

Instagram informó que la clasificación PG-13 será parte de su nueva actualización, por lo que estará vigente a finales del 2025 en todo el mundo.

Este sistema, es el mismo que se ocupa para clasificar las películas en Estados Unidos. Es decir, que los usuarios menores de edad verán contenido en la red social similar al que verían en una cinta con dicha limitación.

Ahora bien, Instagram también dejó claro que la nueva medida será “por defecto”, o sea, en automático. Desde hace tiempo se limitó el contenido de este estilo:

Contenido sexualmente sugerente

Imágenes gráficas o perturbadoras

Publicaciones que promueven el tabaco y alcohol

No obstante, las nuevas políticas ocultarán aún más publicaciones relacionadas con “fomentar comportamientos potencialmente dañinos”

También impedirán que los menores de edad:

Sigan cuentas que comparten con regularidad contenido inapropiado para su edad

No acceso a contenidos relacionados con suicidio, autolesiones y trastornos alimentarios

En tanto, los adolescentes menores de 18 años serán automáticamente asignados a una configuración actualizada para mayores de 13 años, y no podrán optar por no participar sin el permiso de sus padres.

