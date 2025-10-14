Instagram Usará PG-13 para Limitar Contenido a Menores: Cuándo y Cómo Afectará Cuentas Actuales
N+
Instagram aplicará la clasificación PG-13, una nueva restricción para los adolescentes en la red social, pero ¿cómo se aplicará?
COMPARTE:
Instagram, una de las redes sociales más populares entre los jóvenes, ahora busca implementar la clasificación PG-13, con la finalidad de que los adolescentes puedan usarla con “seguridad”, pero, ¿cómo afectará esto a las cuentas actuales? ¿Cuándo comenzará la nueva medida?
De acuerdo con Meta, se trata de una actualización para limitar el contenido que los usuarios menores de edad pueden ver. Además, señaló que la política también se aplicará a las conversaciones con los chatbots de inteligencia artificial (IA) de la compañía.
Noticia relacionada: Ya Hay Versión de Paga de Facebook e Instagram: ¿Dónde Aplica Nuevo Servicio?
Como sabemos que cada familia es diferente, también presentamos una nueva configuración más estricta para los padres que prefieren una experiencia más restrictiva para sus hijos adolescentes
Lo anterior, porque los dueños de Instagram llevan mucho tiempo lidiando con las preocupaciones sobre cómo influye o afecta a los niños el uso de sus aplicaciones, específicamente, en lo relacionado con su salud mental.
Además, de todo aquello se suma la protección que requieren los adolescentes del contenido inapropiado, así como de los depredadores sexuales.
¿Qué es y cómo funcionará la clasificación PG-13 de Instagram?
Instagram informó que la clasificación PG-13 será parte de su nueva actualización, por lo que estará vigente a finales del 2025 en todo el mundo.
Este sistema, es el mismo que se ocupa para clasificar las películas en Estados Unidos. Es decir, que los usuarios menores de edad verán contenido en la red social similar al que verían en una cinta con dicha limitación.
Ahora bien, Instagram también dejó claro que la nueva medida será “por defecto”, o sea, en automático. Desde hace tiempo se limitó el contenido de este estilo:
- Contenido sexualmente sugerente
- Imágenes gráficas o perturbadoras
- Publicaciones que promueven el tabaco y alcohol
No obstante, las nuevas políticas ocultarán aún más publicaciones relacionadas con “fomentar comportamientos potencialmente dañinos”
- También impedirán que los menores de edad:
- Sigan cuentas que comparten con regularidad contenido inapropiado para su edad
- No acceso a contenidos relacionados con suicidio, autolesiones y trastornos alimentarios
En tanto, los adolescentes menores de 18 años serán automáticamente asignados a una configuración actualizada para mayores de 13 años, y no podrán optar por no participar sin el permiso de sus padres.
Historias recomendadas:
- Itzel Díaz: Prisión Preventiva a Presunto Feminicida; Así la Engañó Luego de Ir por un Café
- Balacera en Tláhuac: Detienen a Sujeto Involucrado en Ataque Durante Fiesta Patronal en CDMX
Con información de EFE
EPP