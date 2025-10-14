Balacera en Tláhuac: Detienen a Sujeto Involucrado en Ataque Durante Fiesta Patronal en CDMX

Las autoridades capitalinas informaron los detalles de la detención de un sujeto vinculado con la balacera en una fiesta patronal en San Francisco Tlaltenco, Tláhuac; así lo atraparon.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el hombre de 24 años de edad está relacionado con el ataque armado ocurrido la noche del 12 de octubre en la calle Jerusalén.

Noticia relacionada: 'El Niño Sicario': Detienen a Menor de Edad con Arma de Uso Militar y Drogas en Tabasco

Luego de los disparos, los cuales comenzaron por una presunta riña entre varias personas, tres personas murieron en el lugar. Mientras que cinco más resultaron con varias lesiones en el cuerpo, por lo que fueron trasladados de inmediato hasta un hospital.

A través de redes sociales se dieron a conocer los videos del momento exacto en el que sucedió la balacera en Tláhuac. En las imágenes se observa cuando varios hombres comienzan una discusión, la cual se torna agresiva hasta llegar a los golpes.

También se puede ver cuando varios sujetos tratan de irrumpir en un inmueble, donde presuntamente se refugiaban varios hombres con los que tenían el altercado. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), comenzó una investigación para dar con los responsables.

Video: Fiesta Patronal de San Francisco Tlaltenco Deja Varios Muertos en Tláhuac

¿Cómo detuvieron al implicado en la balacera en Tláhuac?

La SSC indicó que luego del análisis de cámaras de videovigilancia y de entrevistas ciudadana en la zona, los oficiales tuvieron conocimiento de las características físicas y de vestimenta de uno de los probables involucrados en la riña.

Posteriormente, implementaron recorridos y patrullajes en la colonia. Así que en la esquina de las calles Carlos A. Vidal y Andrés Quintana Roo observaron a un sujeto que coincidía con los rasgos generados en los reportes y quien, al observar el paso de la patrulla, trató de alejarse del sitio; no obstante, los oficiales le marcaron el alto.

Le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le hallaron, al interior de una mochila tipo cangurera color rojo, 25 bolsitas de plástico transparente que contenían una sustancia parecida al crystal y un teléfono celular.

El hombre de 24 años de edad fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas:

EPP